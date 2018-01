Comercial para pedir emprego e vender esfiha

Marina Gazzoni

Pessoas desempregadas e profissionais autônomos são os protagonistas de uma nova campanha do Habib’s, que vai ao ar a partir de hoje na internet. Além de falar da promoção de esfiha em dobro da rede de comida árabe, eles vão aproveitar o espaço para vender o seu próprio peixe. Há pessoas pedindo emprego e outras tentando captar clientes para o seu negócio no meio do comercial do Habib’s.

Quatro pessoas foram escolhidas para a estreia do comercial – uma secretária executiva, uma enfermeira, um músico e a dona de um salão de beleza. No fim do vídeo, eles fornecem seus contatos profissionais para possíveis interessados em contratá-los.

A produtora Dínamo Filmes abriu um processo seletivo e enviou 20 currículos para o Habib’s. Os quatro protagonistas foram escolhidos porque representam a realidade de boa parte da população, explica o diretor de marketing do Habib’s, André Gonçalves. “São pessoas reais, que estão de fato procurando emprego ou clientes para pequenos negócios em áreas bem diferentes da economia”, disse.

Concepção. A campanha nasceu do desejo do Habib’s de divulgar sua promoção de esfihas em dobro e da sua visão de que o desconto no valor do produto ajuda o brasileiro a manter o poder de compra em um momento de inflação em alta. “Foi aí que tivemos a ideia de criar uma espécie de corrente do bem em que todo mundo se ajuda”, disse Gonçalves. “O Habib’s vai comprar mídia para divulgar o currículo de pessoas desempregadas. E em troca eles falam da nossa promoção”, explica.

A marca vai convidar outros profissionais a gravar vídeos falando de si mesmo – e das esfihas do Habib’s. Os melhores vídeos serão divulgados pela empresa nas redes sociais. O apresentador Marcelo Tas fará o convite para as pessoas participarem do movimento em campanha para televisão que vai ao ar a partir de quarta-feira.