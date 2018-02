Desenhos feitos no box do banheiro

Fernando Scheller

Quem assistiu a filmes do diretor francês Michel Gondry – como Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças e Rebobine, Por Favor – sabe que suas ousadias visuais partem, muitas vezes, de premissas muito simples. Em um novo vídeo para a canção City Lights (Luzes da Cidade) da banda White Stripes, Gondry apostou no minimalismo.

Com uma câmera fixa, filmou um homem enquanto ele toma banho (talvez o próprio diretor) criando desenhos no vidro de um box de banheiro embaçado pela alta temperatura da água. O vídeo foi totalmente realizado em uma só tomada.

De acordo com o site americano Creativity, o que o diretor faz é ilustrar no vidro os principais trechos da canção. Como os desenhos vão sendo apagados, ele é obrigado a agir com rapidez para mostrar figuras como um par de mãos entrelaçadas, homens e mulheres com diferentes expressões (tristeza, timidez, alegria), automóveis em movimento e um avião.

Conforme o site, desta vez a banda não contratou Gondry para a realização do trabalho. O vídeo teria sido um “presente” para a banda.