Diageo amplia marketing e venda de gim sobe 200%

A gigante das bebidas Diageo – dona de marcas como Johnnie Walker – priorizou o marketing de uma nova bebida “super premium”, categoria em que se encaixa o gim Tanqueray, cuja garrafa custa R$ 140.

Com ações que promovem drinques que têm o gim como base, a empresa ampliou as vendas do produto em 128% (em volume) e 200% (em reais) de 2014 para 2015. A Diageo está presente com promoções em mil bares brasileiros, com ênfase maior em São Paulo.

A ideia é popularizar o destilado, ganhando novos pontos de venda. Nessa segunda fase, a empresa lançará outra marca de valor mais baixo, a Gordon’s.