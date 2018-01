Documentário retrata os dilemas financeiros da vida real

Marina Gazzoni

Um casal descobre que vai ter um bebê e tem de repensar seu orçamento doméstico. Um viúvo, com filhas adolescentes, precisa pagar sozinho as contas da casa e quer ajudar a mãe idosa a realizar um sonho. Uma jovem sai da casa da mãe e tenta guardar dinheiro para fazer uma viagem internacional. Um casal que vai morar junto luta par organizar o próprio casamento. Todas essas situações envolvem dilemas financeiros vivenciados por pessoas reais e são o tema de um documentário do Itaú a ser divulgado nesta segunda-feira (28) no YouTube e no Facebook.

Criado pela agência DPZ&T e pela produtora Mixer, o documentário Vida Real terá quatro episódios e todos ficarão disponíveis de uma só vez. A decisão de divulgar todos os vídeos foi inspirada na estratégia de lançamento das séries no Netflix, conta o superintendente de marketing institucional do Itaú, Eduardo Tracanella.

O formato do documentário foi inspirado nos programas de TV que mostram um problema e escalam um especialista para ajudar em sua solução, como o Super Nanny ou Esquadrão da Moda. O foco, desta vez, é o planejamento financeiro.

O banco escolheu protagonistas da série que retratassem os dilemas financeiros mais comuns na vida das pessoas, identificados a partir de pesquisas do Itaú com consumidores. O objetivo da série é desmistificar impressões erradas que o brasileiro tem de gestão financeira.

A pesquisa “Escolhas e Dinheiro”, divulgada em novembro pelo Itaú, mostra que o brasileiro entende, por exemplo, reserva de emergência como limite de crédito, e não poupança. Na hora de dar o conselho para os protagonistas da série, o banco esclarece esses conceitos.

Além de exibir a campanha em seus canais digitais, o Itaú vai lançar um teaser do documentário nas salas do Espaço Itaú de Cinema.