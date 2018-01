Ele queria cancelar serviços de telefonia. Grafitou três muros enquanto esperava

Por Ian Chicharo Gastim

Cancelar um contrato de serviço de telefonia, TV a cabo ou de internet pode ser uma verdadeira “saga” para o consumidor brasileiro. Além de ter que esperar, muitas vezes, um longo tempo até ser atendido – sendo obrigado a escutar a mesma música de espera no telefone –, a pessoa ainda tem que superar problemas como falhas nas ligações e atendentes sem preparo algum.

Para demonstrar, na prática, a dificuldade para se cancelar serviços de telecomunicações, o site Reclame Aqui convidou o artista plástico Vermelho para grafitar muros localizados em frente aos prédios de três empresas, enquanto entrava em contato com a central de atendimento para encerrar alguns contratos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em suas tentativas, Vermelho demorou 2h11 para cancelar um contrato com uma operadora de telefonia celular, 1h32 para suspender o serviço de TV a cabo e 1h03 para encerrar um serviço de internet. Enquanto negociava ao telefone, o artista grafitava o muro (veja no vídeo abaixo) e só encerrava quando tinha a confirmação de que o contrato foi cancelado.

De acordo com Felipe Paniago, diretor de marketing do site Reclame Aqui, o objetivo da campanha é mostrar quão valioso é o tempo do consumidor e o desrespeito demonstrado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) no País. “Fizemos esta ação nas empresas com mais reclamações em nosso site e optamos por transformá-la em um videocase para ser apresentado às próprias empresas e em nossas redes sociais.”

O vídeo faz parte do projeto “A Arte da Espera”, parceria do Reclame Aqui com a agência Grey Brasil desde o início do ano passado, e pretende destacar a péssima qualidade do atendimento dos call centers das empresas de telefonia, TV a cabo e internet na hora de cancelar contratos. O serviço de call center, não por acaso, é o campeão de menções de consumidores no Reclame Aqui.

Confira abaixo o vídeo da campanha: