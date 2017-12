Em nova campanha, Seara entra na briga pelo ‘S’ (de Sadia)

Marina Gazzoni

Depois de contratar a apresentadora Fátima Bernardes como sua garota-propaganda há pouco mais de um ano, a Seara deu mais um passo na estratégia agressiva de marketing no último fim de semana. A nova campanha da marca faz a “ousadia” de chamar para si o “S” de Sadia. “É ‘S’ de Seara”, provoca o publicitário Washington Olivetto, chairman da agência WMcCann.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na nova campanha, uma família vai à padaria comprar presunto. Na hora que o atendente pergunta qual marca eles querem, as crianças fazem uma brincadeira: “É uma que começa com ‘S’ e termina com ‘A’”. O padeiro mata a charada quando a mãe diz que “é aquela que está com menos sódio e gordura”. “Seara, lógico”, diz o padeiro, na campanha, que termina com Fátima Bernardes convocando o consumidor a “sair do automático” e experimentar produtos da Seara.

Apesar de não citar a Sadia, a campanha da Seara remete à marca concorrente. A Sadia usa a letra “S” quase como uma rubrica de sua assinatura. A letra está em destaque na sua logomarca desde os anos 60. Alguns de seus produtos, como a salsicha, frequentemente se transformam em um “S” nos comerciais, que adotaram o slogan “Sadia, o S do nosso Brasil” no fim dos anos 90. Desde então, foram ao ar diversas variações nessa linha, como “A vida com S é mais gostosa” ou o “Frango sem hormônio é frango com S de Sadia”.

De acordo com o vice-presidente de atendimento da WMcCann, Rafa Carmineti, a campanha não foi feita para provocar a Sadia, mas, sim, para aproveitar, de forma divertida, a coincidência de o nome das duas marcas começar e terminar com as mesmas letras.

“Desde a primeira campanha de reposicionamento da Seara, a marca vem se apresentando ao consumidor como uma alternativa com qualidade em um mercado consolidado e concentrado no grupo BRF (dono das marcas Sadia e Perdigão)”, disse Carmineti.

O avanço da Seara começou após a venda da companhia do frigorífico Marfrig para o JBS, em junho de 2013. O marketing é uma das principais armas da empresa para tentar competir com a Sadia e a Perdigão. “A Seara precisava fazer barulho para mostrar que ela existe e que tem qualidade. Contratar a Fátima Bernardes, que é uma jornalista nacionalmente conhecida, foi um tiro certeiro para conseguir credibilidade”, disse o chefe do departamento de marketing da ESPM, Marcelo Pontes.

O esforço se refletiu nas vendas. Apenas no segmento de presunto, a participação de mercado da Seara saltou de 5,2% para 11,1% em um ano no Estado de São Paulo, conforme dados da Nielsen.

Alfinetada. A menção, direta ou indireta, de marcas concorrentes em campanhas não é novidade no Brasil, mas ainda é pouco usada. “É preciso fazer isso com muito cuidado. O risco é o consumidor sair em defesa da marca que foi atacada”, disse Pontes. Segundo ele, o uso do humor nas campanhas é uma estratégia recorrente para tornar a crítica mais suave.

No Brasil, a Nissan fez diversas sátiras nas suas campanhas provocando a ira dos concorrentes. No exterior, a prática é mais comum e já foi usada por Microsoft (citando a Apple) e Burger King (McDonald’s).

A BRF não retornou o contato da reportagem.