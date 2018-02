Estadão lança a campanha ‘Exibidão’ e oferece bônus para anunciantes

O Estadão lança a campanha ‘Exibidão’, voltada para o público anunciante.

A iniciativa também divulga a promoção ‘Anunciou, ganhou’, que oferece R$ 75 em bônus para celular de qualquer operadora para anúncios feitos na seção Classificados.

A promoção é válida para anúncios iguais ou maiores que o formato um título e três linhas, com ao menos uma publicação no impresso e uma programação nas plataformas digitais do Estadão e/ou Moving (base mínima de R$ 150), e para pagamentos efetuados com cartão de crédito.

Para saber mais, ligue (11) 3855-2001 / 0800-055-2001 (regiões metropolitanas) ou acesse www.estadao.com.br/classificados/