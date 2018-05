Ford restaura anúncio histórico

Em janeiro de 1925, a Ford publicou pela primeira vez o anúncio “Abrindo as estradas para a humanidade”. A ilustração mostrava uma família contemplando uma paisagem com montanhas, rodeada de carros e com uma fábrica da Ford ao fundo.

O texto de Henry Ford descrevia o que ele acreditava que a Ford seria para todos: uma empresa dedicada a abrir caminhos para toda a humanidade, com a fabricação de carros e caminhões acessíveis, de modo que o mundo pudesse apreciar a liberdade de viajar.

Passados 90 anos, a pintura original foi restaurada pela empresa para ser exposta no Museu Henry Ford, como parte das comemorações pelos 150 anos do nascimento do inventor da linha de montagem. Um vídeo foi produzido para mostrar como foi o trabalho de restauração da obra de arte que sintetiza valores que a marca busca preservar até hoje.

