Havaianas pede o pé do consumidor

O novo comercial das Sandálias Havaianas se apresenta como uma celebração da união com do povo com a sandália. A cena inicial mostra o humorista Chico Anysio em um dos comerciais que ele fez para a marca nos anos 60.

A imagem seguinte é a da ex-jogadora Hortência, que também foi garota propaganda das Havaianas nos anos 90. Enquanto cenas de comerciais antigos se sucedem, o ator Lázaro Ramos diz: “Nós estaremos sempre juntos, na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza, ou na pobreza. Parece que estamos pedindo a sua mão. Mas, na verdade, estamos pedindo o seu pé”.

Uma pesquisa recente mostrou as Havaianas como a marca mais amada pelos brasileiros. O humorista Chico Anysio ajudou a construir essa imagem, com uma série de comerciais que criaram o bordão “legítimas, só Havaianas, que não soltam as tiras e não têm cheiro”. Confira alguns dos comerciais que marcaram a história das sandálias fabricadas no Brasil desde 1962: