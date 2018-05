Joel Santana volta às telas em ‘Donti révi caspa’

SÃO PAULO – O técnico de futebol Joel Santana ficou mais famoso pelo seu inglês claudicante na Copa das Confederações da África do Sul, em 2009, do que por todo o seu trabalho como jogador e treinador .

Os vídeos com sua entrevista em inglês fazem tanto sucesso na internet que ele acabou virando garoto propaganda especializado em inglês estilo ‘the book is on the table’.

No ano passado, ele foi a estrela de um comercial da Pepsi, onde ajudava garotos brasileiros a ‘xavecar’ (do verbo xavecation) turistas estrangeiras.

O técnico estava sem emprego desde que saiu do Bahia, em maio, após uma derrota por 7 a 3 contra o Vitória. Mas seu sucesso na propaganda continua: ele acaba de voltar em uma campanha do xampu anti-caspa da multinacional Procter & Gamble.

No comercial ‘Donti Révi Caspa’, Joel Santana ensina a pronúncia do nome do xampu Head & Shoulders, destacando suas propriedades com uma aula na qual usa o quadro da Mona Lisa como recurso visual.



Joel Santana conta que deu entrevista em inglês por insistência de jornalistas italianos, que fizeram questão que ele falasse mesmo que incorretamente. Ele já trabalha fora do Brasil há mais de 20 anos e já treinou jogadores nos Emirados Árabes. E diz que sempre conseguiu se fazer entender.