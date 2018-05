John Travolta brasiliza, depois de japonezar e italianar

O ator John Travolta é a estrela do novo comercial da cachaçaria Ypióca, na maior campanha dos 167 anos da marca. No filme, o ator aparece numa praia ensolarada e vai se enturmando, estimulado por brasileiros que dizem: “John, vamos brasilizar!”

No fim, enquanto o ator bebe uma caninha Ypióca com os novos amigos, o locutor explica que o verbo brasilizar significa redescobrir o que o Brasil tem de melhor. E ‘João’ Travolta, com forte sotaque americano, adere ao bordão e diz: “Vamos brasilizar?”

Aos 60 anos, Travolta coleciona sucessos no cinema, desde Os Embalos de Sábado a Noite, de 1977, até Pulp Fiction, de 1994, passando por Carrie, A Estranha, sua estreia no cinema em 1976.

No mundo da propaganda, o ator já experimentou outra bebida, além de pinga, e também anunciou diversos outros produtos. Confira abaixo alguns deles.

Vamos japonezar?:



Vamos italianar?





Vamos lavar a cabeça?:

Vamos andar de motocicleta?:



Vamos ser previdentes?:

Vamos voar?: