Mafioso reforma a casa

Marina Gazzoni

A reforma na casa de um mafioso é tema nova campanha da marca de materiais de construção Amanco, que estreou ontem na televisão e nas redes sociais. Enquanto o encanador, protagonista da história, vai consertar uma infiltração numa mansão, cenas obscuras, como transporte de algo que parece um corpo, ocorrem no pano de fundo.

A campanha foi validada com pesquisas feitas com profissionais de verdade. “Eles relataram que passam mesmo por situações inusitadas durante as reformas”, explica a gerente de marketing e comunicação para a América Latina da Mexichem, dona da marca Amanco.

Criada pela agência Artplan e produzida pela Barry Company, a campanha buscou inspiração nos filmes de mafiosos para montar o cenário. As cenas foram gravadas em uma casa no Morumbi, que está à venda. Parte dos móveis eram da antiga dona, que comprava peças em leilões de famílias reais da Europa.

A equipe também mandou pintar um retrato para a casa com as fotos do ator que faz o proprietário mafioso. A gargalhada no fim do filme foi um toque de “brasilidade” para a peça.