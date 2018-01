Magazine Luiza dá Wi-Fi grátis para cliente baixar app

Não é de hoje que as marcas evocam a palavra “grátis” para entrar na cabeça dos consumidores. Agora, a Magazine Luiza está usando essa antiga ferramenta. A varejista instalou redes abertas de Wi-Fi em dez dos mais movimentados aeroportos do Brasil – entre eles Congonhas (em São Paulo), Guarulhos e Recife. Por trás da “boa ação” está a meta de convencer os passageiros dos aeroportos que acessam a internet a instalar o aplicativo de vendas que a companhia lançou no fim de 2015.

“No Brasil, internet é um problema sério, por causa da qualidade da rede 3G. Então pensamos que seria bem-vinda a comodidade de Wi-Fi grátis”, diz a diretora de marketing da Magazine Luiza, Ilca Sierra. “Não temos uma meta para esse projeto, mas corremos para inaugurá-lo no dia 25 de maio, por causa da grande movimentação do feriado (de Corpus Christi) e da Parada Gay, em São Paulo.”

Ao entrar em um dos dez aeroportos incluídos na campanha da empresa, o usuário visualiza a opção “Magazine Luiza Internet Grátis” na lista de redes Wi-Fi. Após um cadastro que pede nome, sexo e o número de um documento, ele recebe o acesso livre à internet. Antes, no entanto, é convidado a baixar o aplicativo de compras da empresa. “Todas as vezes que o usuário fizer o login, aparece a mensagem, além de uma tour virtual por uma loja física da Magazine Luiza. Depois disso, não interagimos mais com o cliente”, explica a executiva.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O plano inicial da empresa é manter a ação por 30 dias. Após a avaliação dos resultados, a empresa poderá até ampliar a iniciativa para outros pontos de transporte, como rodoviárias e estações de trem e metrô. “Começar pelo aeroporto é importante porque o perfil desse público é mais digital e essas pessoas têm renda maior”, explica Ilca. “É um esforço inicial, estamos sentindo a adesão nesse mercado de aplicativos, que é muito competitivo.”

Estima-se que, por dia, mil novos aplicativos sejam lançados pelo mundo, somando-se a um montante de 3 milhões de programas, gratuitos e pagos, à disposição nas três lojas do setor: Google Play, AppleStore e Microsoft. Segundo especialistas, 95% dos apps baixados são deletados após a segunda experiência do usuário