Making of: Paixão por carros, de pai para filhos

Fernando Scheller

Uma nova campanha criada pela VML para Raízen, que licencia a marca Shell no Brasil, mostra histórias de pais e filhos apaixonados por carros. Há versões da campanha para os canais digitais da marca e um filme de 30 segundos para a televisão, que estreou ontem, na TV Globo, no intervalo do futebol.

São duas histórias: uma sobre um pai e uma filha, que compartilham a paixão por carros e por corridas de Fórmula 1, e outra sobre um pai e um enteado que compartilham o gosto pelos automóveis.

A ação da Raízen, filmada em São Paulo, promove surpresas aos pais: ao pararem em um posto da marca, os filhos convidam os pais para uma volta em um Mustang, com direito a visita ao Autódromo de Interlagos, onde são realizadas corridas internacionais de velocidade.

Os filmes foram produzidos pela Bossa Nova Films, com direção de Georgia Guerra-Peixe e Fabio Meirelles.