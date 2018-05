Vídeo australiano ‘Maneiras Estúpidas de Morrer’ ganha paródia brasileira

O filme mais premiado no festival de Cannes em 2013, Dumb Ways to Die (Maneiras Estúpidas de Morrer), ganhou uma paródia brasileira. A produtora carioca Silence Produções resolveu fazer uma versão de maneiras estúpidas para morrer no Rio de Janeiro.

Na edição de Cannes deste ano, o filme original ganhou quatro Grand Prix, inclusive o de Filme, dedicado ao melhor trabalho em filme publicitário. Confira abaixo a paródia brasileira e , em seguida, o vídeo original, feito na Austrália pela McCann Melbourne.

Filme original: