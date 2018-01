Mateus Solano volta a ser garoto-propaganda da operadora Oi

Fernando Scheller

O ator Mateus Solano, antes de ficar famoso nas novelas – especialmente com o personagem Félix, de Amor à Vida – incorporou um personagem popular nas propagandas da Oi: o “ligador”, aquele que promovia os telefonemas ilimitados entre os clientes da operadora.

Os anos se passaram, o desconhecido virou astro e a estratégia das empresas de oferecerem planos gratuitos só dentro da própria rede também não é mais suficiente para segurar a clientela.

Assim como a rival TIM, a Oi agora também oferece planos com ligações incluídas para todas as operadoras. É neste contexto que Mateus volta, agora como garoto-propaganda famoso, a fazer publicidade para a marca.

O filme em questão, criado pela agência NBS e gravado nas praias do Guarujá (SP), explica a nova proposta da operadora: uma garota quer ligar para o namorado, mas ele é cliente de outra operadora e fica com receio de ficar sem créditos no pré-pago. Recebe, então, de outra personagem, uma sugestão: “Então liga para o seu ex, que é da mesma (operadora).”

É aí que entra Mateus Solano, explicando o novo conceito, batizado pela empresa de “O seu jeito de comunicar acaba de mudar”. A escolha do ator, segundo a empresa, foi baseado em uma pesquisa com clientes. “Percebeu-se (nas entrevistas) que o consumidor indicava o Mateus Solano como lembrança da postura pró-consumidor da Oi. Além disso, o ator tem grande empatia com o público”, afirmou a Oi.

A nova campanha da operadora foi produzida pela Alice Filmes e a direção ficou a cargo de Felipe Mansur.