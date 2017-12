Na gôndola, cartas de Natal

Por Marina Gazzoni

Cinco consumidores vão encontrar uma cartinha de crianças carentes para o Papai Noel no meio dos pacotes de farofa da Yoki e serão convidados a atender o pedido da criança – e participar da campanha de Natal da empresa. O primeiro vídeo com a ação estreia na terça-feira no YouTube e Facebook da marca.

O filme mostra o momento em que a consumidora Julia Vianna encontra a carta da Maria Eduarda, de 10 anos, quando pega um pacote de farofa no supermercado Carrefour. A consumidora compra o presente e vai junto com a equipe da Yoki conhecer a menina. Maria Eduarda mora em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, e pediu ao Papai Noel material escolar para o próximo ano letivo.

A agência WMcCann, autora da campanha, se preocupou em fazer uma surpresa para Maria Eduarda. No filme, há cenas dela brincando em casa – ela achava que a família participaria de uma reportagem para a TV. A menina foi surpreendida com a chegada de Julia com seu presente de Natal. Na sequência, a Yoki preparou uma ceia para a família dela e para a consumidora que lhe deu o presente.