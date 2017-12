Nos EUA, astros do YouTube passam a fazer cinema na web

(Fernando Scheller)

O streaming online está aproximando a internet e o cinema. Nos Estados Unidos, algumas produtoras independentes estão apostando em filmes de ficção voltados ao público adolescente estrelados por sensações do YouTube no país. Duas produções de baixo orçamento que tentam aproveitar esse filão para arrecadar uns trocados – o custo do download de cada filme gira em torno de US$ 10 – estrearam na semana passada na plataforma Vimeo On Demand.

O longa-metragem mais comentado dessa tendência é Smosh – O Filme. Smosh é o nome da dupla de humor formada por Anthony Padilla e Ian Hecox, sensação do site de vídeos semelhante à trupe Porta dos Fundos por aqui. Nos Estados Unidos, os dois comediantes somam cerca de 20 milhões de seguidores no YouTube. Para o longa-metragem de 84 minutos, os produtores até se preocuparam em adquirir um certo “pedigree”. A direção ficou a cargo de Alex Winter, que também é ator e entende do público “teen”. Ele estrelou, ao lado de um muito jovem Keanu Reeves, dois filmes da série Bill & Ted, lançados em 1989 e 1991.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Smosh – O Filme, os dois personagens precisam “entrar” no YouTube – por meio de um portal mágico – para tirar do ar um vídeo constrangedor que caiu na rede. A partir daí, eles “invadem” diversos vídeos famosos e aproveitam para homenagear filmes como Tron e De Volta para o Futuro. A crítica do New York Times até “pega leve” com o filme. “Vale gastar US$ 9,99? Talvez não, mas, se você conseguir comprar o filme com o cartão de crédito do seu pai, talvez possa até ser divertir.”

Outra dupla famosa no YouTube, Lauren Elizabeth e Jenn McAllister, estreou um filme na mesma plataforma na última terça-feira, dia 21. Bad Night foi criado para as duas garotas, que, mesmo sem fazer nada de especial (não são atrizes, mas “personalidades” da web), têm mais de 3 milhões de fãs no site de vídeos. A produtora do filme, a GRB Entertainment, fez o caminho inverso na hora de conceber o veículo para as duas “estrelas”. Primeiro fechou contrato com as “atrizes” e desenvolveu o roteiro para suas personalidades.

A história, no caso, é uma mistura de filme adolescente com uma cópia de Depois de Horas, de Martin Scorsese. Em uma viagem escolar para conhecer obras de Pablo Picasso, duas adolescentes são confundidas com ladras de arte. O elenco reúne comediantes famosos nos EUA (como Jack McBrayer, da série 30 Rock). Já Molly Ringwald (A Garota de Rosa Shocking) faz uma vilã. Entre os dois filmes, o Vimeo por enquanto só oferece Smosh com a opção de legendas em português.

Veja o trailer: