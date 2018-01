Nutella faz ação promocional e distribui produto de graça

Para divulgar seu novo produto e dois novos quiosques de venda Nutella Points – nos shoppings Eldorado e Center Norte -, a marca italiana Nutella vai distribuir nesta quinta-feira, 19, cerca de 18 mil Nutella & GO!

Recentemente lançado no Brasil, o Nutella & GO!, é um potinho de 35g do creme de avelã que vem acompanhado por palitinhos. De edição limitada, o produto se propõe como opção de um snack, uma espécie de alimento fácil e rápido de se consumir.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Chamada de ‘Dia de Nutella de graça’, a ação acontece das 10h às 22h nos quiosques da marca nos shoppings Eldorado, Ibirapuera e Center Norte. Apenas uma unidade do produto será distribuída por pessoa. Nos pontos de venda, o cardápio de receitas com Nutella é extenso: pão de leite, bolo, bomba, sonho, tartelette, dupla de bolacha, crepe e croissant, além de acompanhamentos extras, como amêndoas, avelãs, nozes, coco e pistaches.

Veja os endereços:

NUTELLA® Point no Shopping Eldorado

Avenida Rebouças, 3970 – Pinheiros / SP

NUTELLA® Point no Shopping Center Norte

Av. Casalbuono, 120 – Vila Guilherme / SP

NUTELLA® Point no Shopping Ibirapuera

Avenida Ibirapuera, 3103 – Moema / SP