Outdoor é destaque para Brasil, que chega a 59 Leões

O Brasil teve um forte desempenho na categoria Outdoor, que julga peças de mídia exterior, no Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade. O júri presidido por Ricardo John, vice-presidente de criação da JWT no Brasil e América do Sul, concedeu um total de 18 Leões ao País, incluindo um de ouro. Até agora, o festival já anunciou os vencedores em mais da metade das categorias do festival.

Em Outdoor, o ouro foi para as mãos da agência AlmapBBDO, para uma campanha para a agência de notícias Getty Images, que já foi premiada em várias outras categorias neste ano. O País levou três pratas na categoria, todas também para a Almap, agência que vem mostrando o melhor resultado do País no festival este ano. As peças foram desenvolvidas para os clientes Getty, Havaianas e Visa.

Os demais 14 Leões foram de bronze: JWT (três para a campanha para a ONG Alcoólicos Anônimos), Young & Rubicam (Freddo e Penguin/Companhia das Letras), AlmapBBDO (dois para Havaianas, além de Mars, Getty Images, Escola Panamericana de Design e Bayer), Africa (ESPN), DM9DDB (McDonald’s), W3Haus (ONG Criola).

A outra categoria que teve um ouro para o Brasil foi a de PR Lions (que avalia ações de relações públicas). O ouro ficou com a FCB Brasil, para a campanha Nivea Doll, que já havia sido premiada em outras categorias em 2015. O País ainda ganhou dois bronzes: Ogilvy (Jogos Paraolímpicos) e W3Haus (ONG Criola).

Em Design, o País contabilizou sete Leões, sendo um de prata (para uma campanha institucional da Lew’Lara\TBWA para a ONG Dorina Nowill). Os demais foram bronzes: AlmapBBDO (Volkswagen e dois para HP), Africa (dois para peças para a ESPN) e JWT (Prefeitura de São Paulo).

Em Digital Craft, uma das categorias mais recentes do festival, o Brasil conseguiu um prêmio. O Leão de prata foi para a campanha da AlmapBBDO para a Getty Images.