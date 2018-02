Por US$ 70 milhões, bilionário australiano reúne Scorsese, De Niro e DiCaprio em gravação

Por Ian Chicharo Gastim

Para promover sua rede de resorts e cassinos, a Melco Crown Entertainment, o bilionário australiano James Packer não poupou nenhum centavo na produção de um comercial de pouco mais de 1 minuto divulgado na internet. Estrelado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Martin Scorsese, o comercial “The Audition [A Audição, em tradução livre]”, teria custado cerca de US$ 70 milhões aos cofres do empresário, de acordo com o site “The Verge”.

Para se ter uma ideia, “Tropa de Elite”, sucesso do cinema nacional, teve um orçamento de cerca de R$ 10,5 milhões, que é até considerado alto para produções nacionais, mas ainda aquém, por exemplo, da quantia que DiCaprio e De Niro teriam recebido para participar do comercial – por volta de US$ 15 milhões cada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Filmado no luxuoso resort e cassino City of Dreams, em Manila, capital das Filipinas, o comercial, que mais parece um trailer de uma grande produção de Hollywood, mostra DiCaprio e De Niro discutindo por um papel em um filme de Scorsese. Enquanto a dupla conversa em tom provocativo, a imagem de Brad Pitt ainda surge em painéis do empreendimento, dando a entender que o ator estaria correndo por fora para uma vaga no “filme”.

A peça publicitária foi disponibilizada na internet nesta quarta-feira, mas acabou sendo retirada do ar horas depois. Muitos usuários do Youtube, porém, salvaram o vídeo que pode ser visto no link no final da matéria.

Estreia? De acordo com o “The Verge”, “The Audition” é um trailer do curta que será lançado em meados de 2015, em comemoração do lançamento de mais um empreendimento da rede de Packer, o Studio City, em Macau, região administrativa da China, que foi orçado em US$ 3,2 bilhões. Diretor de “X-Men: The Last Stand”, Brett Ratner, teria ajudado a produzir a peça publicitária.

Parceiros. Essa foi a primeira vez que Martin Scorsese, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio gravaram juntos. Scorsese, porém, já dirigiu De Niro em filmes premiados, como “Taxi Driver” e “Touro Indomável”. O diretor ainda trabalhou com DiCaprio em “O Lobo de Wall Street” e “Os Infiltrados”, dentre outras produções. Os atores também já atuaram juntos em “O Despertar de Um Homem”.