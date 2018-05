Propaganda sem noção faz sucesso com vergonha alheia

Algumas propagandas são tão ruins que fazem sucesso. Um exemplo foi a que imortalizou a estudante Luiza, aquela que foi para o Canadá.

Pela falta de importância da informação sobre o paradeiro da Luiza naquele contexto, a garota virou celebridade. Voltou do intercâmbio famosa, por algumas semanas.

O comercial da Selaria Texana, de Goiânia, também tem potencial para fazer sucesso pela sua falta de noção e capacidade de causar vergonha alheia.

A favor das duas campanhas, existe o argumento da simplicidade e capacidade de transmitir a mensagem comercial sem necessidade de recursos tecnológicos caros e mirabolantes.

Selaria Texana:

Era para ser uma história de amor. O cavaleiro sonha que estava galopando seu cavalo ‘Tango’ usando uma cela que viu em uma loja. A namorada realiza seu sonho e todos vivem felizes para sempre.

Luiza, que está no Canadá:

Um colunista social no sofá com a família. Conta que todos adoraram o lançamento da construtora Aguazul, em João Pessoa, “menos a Luiza, que está no Canadá”.