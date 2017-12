Retomando a tradição das refeições em família

(Por Fernando Scheller)

A nova campanha da Maggi, marca de temperos da Nestlé, começa hoje com uma proposta clara: retomar a tradição das refeições em família em um mundo em que cada vez mais as pessoas fazem as refeições de forma separada, na rua. Todas as peças da campanha serão concentradas em um site – o “Bora Cozinhar Junto” – e incluirão várias ações online, além de um filme de 3 minutos que servirá de introdução ao conceito criado pela agência Pereira & O’Dell São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Nestlé, o investimento total na campanha será de R$ 6 milhões. Como as peças publicitárias serão veiculadas somente na internet, a maior parte dos custos se concentrou na produção. O conceito foi criado a partir de uma pesquisa encomendada pela empresa ao Ibope. O levantamento revelou que, apesar de almoçarem e jantarem cada vez mais fora de casa, 70% dos brasileiros concordam que cozinhar com a família promove a união entre pais e filhos.

O filme que estreará na internet hoje foi produzido pela O2 Filmes, de Fernando Meirelles, e dirigido por Kitty Bertazzi. Começando nos anos 70 e mostrando a passagem do tempo de uma família até os dias atuais, o desafio da produção foi evitar exageros nas caracterizações.

“O casting (escolha do elenco) foi essencial”, diz Sophie Schonburg, vice-presidente de criação da Pereira & O’Dell. Como se tratava do retrato de uma família comum, Sophie diz que os atores não podiam ser conhecidos do grande público. Além disso, era preciso que a fisionomia dos atores que interpretam os mesmos personagens ao longo do tempo – na infância, adolescência e idade adulto – fosse especialmente convincentes.

Filmado ao longo de cinco dias em três casas diferentes, a produção também apresentou desafios do ponto de vista de cenários e figurino. “Queríamos mostrar a passagem do tempo, mas tínhamos a meta clara de evitar que o retrato das épocas anteriores ficasse caricato”, explica Sophie. A direção de arte é de Tulé Peak, que tem vários longas no currículo, incluindo o premiado Cidade de Deus.

Na seção do filme dedicada aos dias atuais, a mãe propõe um almoço em casa para o marido e os filhos por meio de um grupo em aplicativo semelhante ao WhatsApp. “A campanha terá esse lado de mostrar às mulheres formas simples de usar a tecnologia para deixar a família mais unida”, diz a publicitária.