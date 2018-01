Rio de Janeiro é o samba

Fernando Scheller

A partir desta terça-feira, 2, estará disponível nos canais de comunicação online da marca Antarctica, da Ambev, um filme que vai chamar o público para um evento que ocorrerá no dia 14, no Rio de Janeiro. O Batuque da Boa reunirá as dez mais tradicionais rodas de samba cariocas para celebrar a música que embala a cidade maravilhosa.

Dirigido por Beto Macedo, o filme que estreia nesta terça-feira tem o objetivo de “esquentar os tamborins”. Para poder participar das rodas de samba, os interessados terão de se cadastrar no site da Antarctica a partir de sexta-feira.

Essa “chamada” para o evento conta com dois narradores que são considerados “bambas” do samba carioca: Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos (um dos redutos de samba frequentado por artistas como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Beth Carvalho) e Walmir Pimentel, músico e professor de história que é líder da roda de samba Pedra do Sal.

O vídeo tenta resumir como as rodas de samba, aos poucos, se tornaram parte do cenário cultural da capital fluminense. “O respeito pela história e a bravura em manter as rodas vivas emociona”, diz Beto Macedo, diretor de conteúdo da BFerraz.

Quem não conseguir lugar para acompanhar o evento ao vivo poderá acompanhar as rodas de samba pelos canais da marca na internet. No mesmo dia, haverá uma edição dos melhores momentos. O projeto Batuque da Boa está inserido no leque de ações que vai comemorar os cem anos da marca Antarctica.