Samsung se antecipa à tendência de descarte de televisores no lixo

Fernando Scheller

Líder no setor de televisores no Brasil, a coreana Samsung está prevendo que a tendência de o consumidor descartar o aparelho antigo ao comprar um novo – prática comum em países desenvolvidos – deve se intensificar no Brasil ao longo do próximo ano, em razão do desligamento progressivo do sinal analógico de TV.

O desligamento, que vai começar por Brasília, deverá dar um fim à vida útil de alguns tipos de aparelhos, sobretudo os de tubo. Isso pode aumentar a tendência de descarte de aparelhos no lixo comum, causando problemas ambientais, segundo Gustavo Assunção, diretor sênior de marketing e vendas da área de áudio e TV da Samsung no Brasil. “A base de TVs analógicas no Brasil ainda é superior a 50% do total”, diz o executivo.

Embora provavelmente nem toda essa quantidade de televisores deverá parar no lixo – já que o governo deverá distribuir o conversor digital a famílias de baixa renda e o aparelho também estará à venda –, Assunção diz que a Samsung decidiu se antecipar e entrar no debate sobre a conscientização a respeito do descarte do lixo eletrônico.

A partir de hoje, a empresa fará uma campanha – que se estenderá até maio – em que se encarregará do descarte das TVs antigas dos clientes que assim decidirem fazer. O cliente que comprar um aparelho da linha 4K da marca – seja no varejo tradicional ou no comércio eletrônico – poderá pedir ajuda no descarte do equipamento antigo, caso desejar.

Durante as seis semanas da iniciativa, a Samsung mandará um prestador de serviço buscar as TVs antigas na casa do consumidor. Caso a procura seja grande, a marca poderá estender o serviço. Mesmo que isso não ocorra, a Samsung manterá um site no ar com as informações sobre o descarte.

Além de falar do assunto em suas redes sociais, a empresa também abordará a troca consciente dos aparelhos em anúncios veiculados em meios digitais e em spots para rádio.

Preços. Junto com a conversa sobre o descarte do produto, a Samsung também fará uma promoção para sua linha de TVs, que terão preços promocionais até maio. Além do desconto, o cliente poderá receber entre 2 mil e 20 mil pontos Multiplus ao adquirir o aparelho – dependendo do tamanho e do valor da aquisição.

A promoção da Samsung chega em um momento bastante difícil para o mercado de televisores no Brasil. No ano passado, de acordo com a consultoria GfK, as vendas desses aparelhos despencaram 35% no Brasil.