(Por Marina Gazzoni)

A Vivo lança na quarta-feira uma campanha para o dia das crianças focada nos adolescentes. O vídeo mostra o comportamento ambíguo dos jovens na faixa de 12 anos e a dúvida que isso provoca nos seus pais para determinar se eles são ou não crianças ainda.

“Existe um questionamento muito forte sobre os adolescentes. Se podem ou não namorar. Se podem ou não viajar sozinhos e também se podem ou não participar ativamente do mundo digital”, disse Rafael Pitanguy, vice-presidente de criação da agência Africa, responsável pela campanha da Vivo. “A Vivo quer abordar nas campanhas questões como essa, que estão na pauta do cliente”, disse.

Para isso, a marca escalou atores de 12 anos como protagonistas das campanha. Há duas versões do filme – uma com um rapaz e outra com uma moça- que encaram seus pais enquanto promovem uma “batalha” via pensamentos sobre ser ou não ser criança – e poder ou não ter seu próprio celular.

“A nossa marca sempre retrata a vida real, por isso o filme traz essa reflexão dos pais sobre o momento ideal de dar um primeiro plano de 4G para seus filhos”, Cris Duclos, diretora de Imagem e Comunicação da operadora.

Os adolescentes de 12 anos foram escolhidos pela sua força de expressão como atores, já que não há diálogos no filme, afirmou Pitanguy. O vídeo foi dirigido por Gustavo Leme, da produtora Delicatessen.

As cenas foram gravadas em Porto Alegre, na sede do Instituto Ling, edifício voltado à arte contemporânea. “É um espaço incrível, que nunca tinha sido alugado para filmar um comercial”, disse o vice-presidente da Africa.

Além de campanha na TV aberta, a marca fará ações para o dia das crianças em outras mídias, como jornais e mobiliário urbano.