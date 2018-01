Sua história no LinkedIn

Para comemorar os 13 anos de existência, a rede LinkedIn lança nesta segunda-feira uma campanha com depoimentos de usuários sobre suas realizações profissionais conquistadas através da ferramenta. O diretor regional da empresa para a América Latina, Osvaldo de Oliveira, também contará sua trajetória.

“A ideia é que as pessoas leiam e se influenciem a usar melhor a plataforma”, explica Oliveira. Até o dia 5 de maio, data do aniversário da rede, o usuário poderá compartilhar sua experiência no site. A campanha também será divulgada na conta o do LinkedIn no Twitter.

Para efetivar a campanha, o LinkedIn resgatou antigos usuários em seus arquivos e coletou com os próprios funcionários a indicação de pessoas que tiveram sucesso ao usar o site. Os escolhidos para participar são pessoas que montaram seus perfis antes mesmo do site ter uma versão em português, em 2010.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A usuária Fernanda Nascimento, especialista em marketing digital, também enviou um vídeo contando como o LinkedIn é uma ferramenta útil para ela, que auxilia equipes de venda. /DANIEL WETERMAN, ESPECIAL PARA O ESTADO