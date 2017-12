Um brinde com menos calorias

Marina Gazzoni

Atletas amadores são os protagonistas da campanha de lançamento da cerveja Skol Ultra, produto com redução de calorias e carboidratos. O vídeo mostra o esforço de pessoas comuns, que têm uma profissão e vida social, para manter uma atividade esportiva.

“O bem-estar e a tendência à vida equilibrada nunca foram tão importantes e enxergamos isso como uma grande oportunidade para a cerveja”, disse Taciana Ávila, gerente de portfólio da Skol.

O vídeo de lançamento da cerveja foi ao ar no último sábado, no intervalo do Jornal Nacional, da rede Globo. A campanha foi a primeira feita pela agência Wieden + Kennedy para a AmBev – a agência também é responsável pela comunicação das marcas Skol Beats, Skol 360 e da cerveja Corona no Brasil.

No primeiro filme da Skol Ultra, há imagens de pessoas pulando corda dentro de casa, trocando a roupa do trabalho pela de corrida dentro do carro, checando a agenda durante a pedalada na bicicleta ergométrica. No final do filme, eles bebem uma cervejinha com os amigos para comemorar as conquistas diárias.

De acordo com os diretores de criação da Wieden + Kennedy, Otavio Schiavon e Marco Martins, uma das maiores preocupações da agência foi escolher o casting para o filme. “Queríamos pessoas comuns, que praticassem esporte de verdade, mas não fossem profissionais e tivessem uma boa capacidade de atuação no filme”, explica Martins.

As cenas foram gravadas em São Paulo em lugares usados tipicamente pela população para a prática de esporte, como a Praça Roosevelt e o Minhocão. Outra cena foi gravada nas instalações da academia Garrido, que reúne lutadores em um projeto social embaixo do viaduto Alcântara Machado, na Mooca.