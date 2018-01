Um novo Super Trunfo

Marina Gazzoni

A nova campanha da Cisco, lançada neste domingo, 21, na internet, traz os analistas de TI jogando baralho, em um momento de descontração. O jogo é o Super Trunfo, que se popularizou nos anos 80 promovendo “disputas” entre máquinas, como carros e aviões. Na campanha da Cisco, grandes invenções de tecnologia, como o GPS e o smartphone, estampam as cartas. O Super Trunfo é o servidor Cisco UCS, que supera todos os oponentes.

Por meio do jogo, a campanha informa detalhes técnicos do produto da Cisco. A assinatura deixa claro que só especialistas em tecnologia podem compreender o que foi dito no vídeo: “Entendedores Entenderão”.

Para fazer a campanha, os criativos da agência DM9DDB conversaram com a equipe de TI e pesquisaram como funciona um servidor. “Não entendemos 100%, mas quem vai comprar sabe. O filme foi feito para profissionais de TI”, disse o redator da agência, Lucas Guratti.

O jogo dos anos 80 foi a forma encontrada pela agência de dar emoção à narrativa. A agência imprimiu sua versão do baralho para apresentar à Cisco. “Foi um frenesi no dia que levamos o projeto à empresa. Todo mundo lá na Cisco queria uma versão daquele Super Trunfo.”