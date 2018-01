Um toque de surrealismo para lançar uma garrafa

(Por Marina Gazzoni)

Um rapaz à beira de uma piscina segura a cabeça de uma mulher de peruca rosa cantando em japonês. A cena surreal chama a atenção de uma moça dentro da água, que comenta que a nova embalagem da 51 Ice ficou “top”. É assim que a agência MariaSãoPaulo e a produtora Hungry Man apresentam o produto da Cia. Müller de Bebidas, dona da cachaça 51, em uma campanha lançada no último fim de semana.

A ideia dos diretores era colocar um objeto que chamasse a atenção na mão do protagonista, representando a garrafa da 51 Ice. “Queríamos algo surreal, que criasse um nível de deslumbramento profundo”, disse o diretor de cena da Hungry Man, Carlão Busato.

Todo o cenário foi criado para provocar estranhamento. As cenas foram gravadas à beira de uma piscina antiga, que fica no topo de um edifício na avenida São Luis, em São Paulo. Há flamingos e cactos na decoração.

O protagonista gravou a cena segurando um molde de gesso com uma peruca rosa. O molde foi desenhado no formato da cabeça da atriz que aparece cantando no vídeo. Ela gravou as cenas no mesmo ambiente da piscina e o seu rosto foi recortado e colocado na mão do protagonista na pós-produção.

Um dos desafios da produtora foi selecionar uma atriz descendente de japonês que fosse fluente no idioma. Uma música original foi composta para o comercial. De acordo com Busato, a letra diz algo como “vou te contar meus sonhos”.