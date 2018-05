Unilever lidera ranking de anunciantes

SÃO PAULO – A Unilever voltou a ocupar a primeira posição no ranking dos maiores anunciantes do Brasil, após 11 anos.

A multinacional investiu R$ 2,24 bilhões em publicidade no primeiro semestre deste ano, o que representa um crescimento de 53% em relação ao mesmo período de 2012, segundo o Monitor Evolution, serviço do Ibope Media que monitora investimentos de categorias de produtos veiculados nos principais meios de comunicação.

A Casas Bahia ficou em segundo lugar, com R$ 1,59 bilhão, seguida da Genomma, que aparece pela primeira vez no ranking. A empresa, com forte atuação no setor higiene pessoal e beleza e farmacêutica, investiu R$ 1,26 bilhões.

O Ibope Media ampliou a área da sua pesquisa e incluiu as cidades de Aracaju, Maceió e Porto Velho para a TV Aberta. Também foram incluídos cinco canais de Pay TV, cinco títulos de revista, seis emissoras de rádios e 15 jornais. Para esse último, o aumento da cobertura impulsionou o crescimento do meio.

Para os dados de 2012 não foi considerado o novo critério de mídia interna (autopromoção), considerado a partir de 2013. Outra novidade este ano foi a inclusão de merchandising, que representa 5,34% do investimento total.

Os investimentos publicitários cresceram 19%, passando de R$ 43,84 bilhões no primeiro semestre de 2012 para R$ 52,03 bilhões no primeiro semestre deste ano.

A TV continua liderando o ranking, com investimentos de R$ 27,52 bilhões, seguida do jornal. Sem considerar a ampliação da cobertura da pesquisa, o crescimento da publicidade foi de 9%.

A área de comércio e varejo continua líder em volume de investimento, mas com participação menor em relação ao ano anterior, de 21% para 20%.

Em seguida aparece o setor higiene pessoal e beleza, que ocupava a 3ª posição em 2012 e obteve a maior variação absoluta dentre os segmentos, com um aumento de 47% em relação ao ano anterior. Segundo o Ibope, o crescimento reflete o aquecimento da economia em relação aos produtos desta linha.

A seguir está o setor de serviços ao consumidor, que caiu para a 3ª posição, porém com um volume de investimento 23% maior em relação ao ano anterior.

São Paulo continua liderando o mercado por regiões, mas com participação menor nos investimentos, de 28% para 26% em relação a 2012.

Salvador e Recife cresceram, em média, 13,5% nesse semestre. Belém e Campinas cresceram 24% e 15%, respectivamente.

No ranking das agências, a YR manteve a primeira posição, movimentando R$ 3,51 bilhões do total dos investimentos publicitários do primeiro semestre.

Em seguida aparece a Ogilvy e Mather Brasil, com R$ 1,68 bilhão, e a Borghi Lowe, com uma verba de R$ 1,65 bilhão. A Ogilvy subiu de terceiro para segundo lugar e a Borghi, de sexto para segundo.