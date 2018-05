Ainda há chance de disputar uma vaga de estágio

A temporada de estágios continua, dando a oportunidade para jovens entrarem no mercado de trabalho. Várias empresas estão com processos seletivos abertos. Em janeiro, cerca de 32 mil estagiários e aprendizes foram contratados por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), um aumento de 19,9% em relação ao mesmo mês de 2017. O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), uma das principais plataformas de inscrição para estágios, prevê aumento de aproximadamente 9% em relação à última temporada. A agência espera que cerca de 35 mil vagas sejam oferecidas em seu site até o fim de março.

Critérios de seleção

Para os jovens interessados, é importante saber que nos processos seletivos para estágio em grandes empresas, os critérios de avaliação costumam ser baseados menos nas habilidades técnicas dos candidatos e mais em características pessoais. Capacidade de relacionamento, inteligência emocional e proatividade estão entre as qualidades mais valorizadas.

O primeiro passo da seleção é o cadastro de currículos, geralmente em plataformas. Um erro decisivo nesta etapa é não preencher corretamente os formulários de inscrição – muitos não completam sequer as informações obrigatórias. Quanto mais campos preenchidos, maior a chance de ser selecionado para a próxima etapa, dizem especialistas.

Veja abaixo, algumas empresas com processos abertos:

Empresa Prazo de Inscrição Site Sebrae 28/02/2018 http://www.ciee.org.br/portal/estudantes/pe/pseletivo/index_sebrae_dez17.asp Via Varejo 26/03/2018 www.vempravia.com.br Raízen 30/03/2018 http://www.raizen.com.br/trabalhar-na-raizen-1 White Martins 01/04/2018 www.whitemartins.com.br Santander 25/05/2018 https://www.santandernegocioseempresas.com.br/portada-actualidad/tipologia/programa-universitario-empresas/noticias.html Itaú O ano todo http://www.ciee.org.br/portal/estudantes/pe/pseletivo/index_itau_jan18.asp McDonalds O ano todo http://www.ciee.org.br/portal/estudantes/pe/pseletivo/index_mcdonalds_out17.asp Citi O ano todo https://portal.across.jobs/Programa/WebCartazDivulgacao?pIdPrograma=Citibank-88 Ipiranga Varia de acordo com a vaga https://site.vagas.com.br/PagEmpr.asp?e=ipiranga_estagio Goodyear Varia de acordo com a vaga https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/goodyear/index.html#team

No site www.org.br é possível obter mais informações a respeito de estágios.