ALL abre inscrições para Programa Trainee 2014

A América Latina Logística (ALL) está com inscrições abertas para o programa de Trainee 2014. Podem participar graduados entre dezembro de 2011 e dezembro de 2013 em qualquer área de formação.

Entre os requisitos exigidos estão inglês fluente, domínio de ferramentas de informática e disponibilidade para viagens. Os selecionados poderão atuar no Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O programa tem duração de 12 meses e é composto por fase de integração, para conhecer as áreas corporativas e operacionais da companhia, treinamentos técnicos e comportamentais e ao final do programa o desenvolvimento de um projeto individual.

O processo consiste em quatro etapas: triagem dos currículos, provas online, dinâmica de grupo e entrevistas. Os interessados podem se inscrever até o dia 1 de setembro pelo site www.alltrainee.com.