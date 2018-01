Aplicativo da carteira de trabalho já foi baixado por mais de 100 mil pessoas

Lançado em novembro passado, o aplicativo da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CPTS) já foi baixado 111.803 vezes. A versão digital do documento não substitui a física, mas permite que o trabalhador tenha em mãos, a qualquer momento, todas as todas as informações que constam na original.

Segundo o coordenador de Identificação e Registro Profissional do Ministério do Trabalho, Sérgio Barreto, a nova opção permite ainda acompanhar e controlar a situação trabalhista. “O funcionário pode saber, por exemplo, se a empresa forneceu o vínculo trabalhista e se as informações dadas estão corretas nos sistemas de governo.”

Por meio do aplicativo é possível fazer consultas de informações pessoais e de contratos de trabalho, além de solicitar a primeira e a segunda via da carteira de trabalho física.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Ministério do Trabalho espera que 70 milhões de trabalhadores tenham acesso ao aplicativo disponível para smartphones nas versões Android e iOS. “A tendência é o número crescer gradativamente na medida em que as pessoas forem tomando conhecimento da facilidade de ter a Carteira de Trabalho no celular”, diz Barreto.

O Ministério oferece, em seu site, um tutorial de como baixar e instalar o aplicativo.