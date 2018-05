Bosch recebe inscrição para Programa Trainee 2014

A Bosch abrirá em 19 de agosto as inscrições para o Programa de Trainee 2014, com salário de R$ 5.750,00. Os interessados em participar devem ser formados ou estar cursando o último ano de ensino superior em administração de empresas de empresas, economia / ciências econômicas, ciências contábeis, logística, comércio exterior, marketing e as diferentes formações em engenharias.

O programa tem duração de dois anos e é dividido em módulos de quatro a seis meses em diferentes áreas, sendo um deles no exterior. Entre as competências avaliadas pela companhia estão: características de liderança, orientação para resultados e para o futuro, cooperação, comunicação e visão generalista.

Para participar do processo seletivo os interessados devem ter fluência no idioma inglês e disponibilidade para mudança nacional ou internacional. O processo inclui a inscrição via internet, testes de idioma, lógica e conhecimentos gerais, dinâmica de grupo, entrevista com a área de recursos humanos, painel com gestores e entrevista final com o futuro mentor/gestor do trainee.

A empresa oferece como benefícios: participação nos lucros e resultados, remuneração variável, 100% de subsídio para curso do segundo idioma estrangeiro durante o programa (se necessário), assistência médica e odontológica, seguro de vida, transporte coletivo e restaurante no local.

As são para as cidades de Campinas e Curitiba. As inscrições podem ser feitas de 19 de agosto até o dia 27 de setembro e devem ser feitas pelo site www.bosch.com.br/trainee.