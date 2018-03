Programa de trainee busca apaixonados pelo universo cervejeiro

Para quem gosta de cerveja, este programa de trainee pode ser um copo cheio. A Ambev está com as inscrições abertas para o seu programa de trainee, o Supply 2018. E uma das características procuradas nos jovens interessados é que eles sejam apaixonados pelo universo cervejeiro e tenham sede de aprender. Além disso, para se inscrever é necessário ter formação acadêmica concluída entre julho de 2016 e julho de 2018, inglês fluente e disponibilidade para morar em qualquer Estado.

Aberto a todas as áreas de formação, possui foco em jovens profissionais dos cursos de engenharia, química, farmácia, agronomia, biologia, ciências da alimentação, biotecnologia e cursos correlatos.

Mundo da cerveja

Com salário inicial de R$ 6.100,00, o programa permite aos aprovados participarem de uma imersão no mundo da cerveja em um treinamento de 10 meses, passando pelas etapas de produção e outras áreas – como vendas e corporativo. Nesse período, os jovens profissionais são direcionados às funções com as quais possuem maior afinidade e, ao final do treinamento, podem assumir posições de liderança em divisões como: Processo Cerveja, Processo Refrigerantes, Gente & Gestão, Qualidade, Engenharia, Meio Ambiente, Logística, entre outras.