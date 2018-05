Siga o líder: Presidentes dão dicas para quem vai participar do programa CEO Por 1 Dia

Com o início das inscrições no último dia 20, universitários de todo o País buscam a oportunidade de viver uma experiência única: acompanhar o dia do comandante de uma empresa de grande porte, por meio do programa CEO por 1 Dia, iniciativa global da consultoria Odgers Berndtson realizado no Brasil em parceria com o jornal O Estado de S.Paulo, PDA International, Machado Meyer Advogados e Centro de Carreiras da FGV Eaesp. Na edição deste ano, serão 23 empresas participantes (http://ceox1dia.com.br/ceos-participantes/) dos mais diversos segmentos econômicos, e alguns presidentes dão preciosas dicas para quem se prepara para iniciar a vida profissional.

“É preciso investir na formação. Antigamente, ter um MBA era sinônimo de emprego garantido nos Estados Unidos. Hoje já não é assim”, afirma Pedro Coutinho, CEO da Getnet. “Nunca fiquei um ano sequer sem investir na minha formação. Busco o que me faz falta ou o que está em alta”, completa ele que em novembro passado dedicou dez dias a um curso de humanidades em vusca do conhecimento, ministrado em Harvard.

Para Denise Santos, CEO da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, um dia pode parecer pouco, mas a rotina de um CEO é composta por diversos assuntos, indo de temas operacionais a estratégicos, fornecedores a clientes. “Portanto, seja curioso, pergunte, comente, participe.” Paulo Alvarenga, CEO da ThyssenKroupp vai na mesma linha que Denise e sugere aos escolhidos para a experiência que aproveitem a oportunidade. “É muito importante ser autêntico, deixar a timidez de lado e perguntar tudo o que tiver vontade. Tem que vir com a mente aberta porque é realmente uma oportunidade rara”, completa.

As inscrições para o programa CEO por Um Dia vão até o 29 de junho (confira o regulamento em www.ceox1dia.com.br)