Transição de carreira traz confronto com nova identidade profissional

Marcelo Treff, professor da PUC

Apesar das incertezas vividas nos últimos três anos no Brasil, o anseio por uma atuação que traga realização profissional continua permeando as expectativas de trabalhadores que pensam em transição de carreira. Diferentemente de mudar de função, cargo ou assumir um novo desafio, a transição de carreira implica, invariavelmente, em se confrontar com uma nova identidade profissional.

Via de regra, assumir uma nova identidade tangencia o desconhecido e impõe uma reflexão sobre os (possíveis) riscos e benefícios de sua decisão. Envolve, ainda, a avaliação de valores e crenças e, sobretudo, de expectativas com relação ao futuro. Ademais, as responsabilidades individuais e familiares, os compromissos financeiros e até mesmo uma reserva monetária devem pesar na decisão. É muito comum especialistas em transição de carreira alertarem sobre a importância do autoconhecimento e o mapeamento de oportunidades.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesse sentido, o pesquisador Cesar Campos, da FIA, em sua pesquisa de mestrado Visão estratégica e a preparação para uma transição de carreira executiva de profissionais na meia-idade, elencou quatro etapas fundamentais para mitigar riscos nesse processo:

1. Autoconhecimento e Reflexão – o profissional precisa refletir sobre o seu momento de carreira, avaliar sua trajetória, mapear competências e decidir qual direção tomar;

2. Formulação da Estratégia – articular sua missão e visão de futuro, com base em seus valores e princípios essenciais, avaliando o ambiente em que se encontra e elaborando a estratégia para os próximos ciclos;

3. Plano de Ação – com base na estratégia definida, traçar o plano de ação, definir prazos e indicadores de monitoramento, identificar obstáculos e estabelecer contingências;

4. Ajuda Especializada – segue em paralelo às outras três e pode ser realizada durante todo o processo de transição ou apenas em momentos pontuais, conforme a necessidade do indivíduo.

Para finalizar, destaco a visão do pensador cultural, fundador da School of Life e autor do livro Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, Roman Krznaric: “Pouquíssimas pessoas hoje são capazes de mudar de carreira sem passar por um período turbulento de incertezas sobre a direção a seguir”. O autor lança a pergunta: “O que o seu trabalho atual está fazendo com você como pessoa, com sua mente, seu caráter e seus relacionamentos?”.