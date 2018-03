Um chefe obcecado com e-mails

The New York Times

Um novo gerente que se reporta a mim tem o que me parece uma prática bizarra: exige que as sete pessoas que se reportam a ele enviem cópia de todos os e-mails de trabalho que enviam, por mais banais que sejam.

Quando perguntei a ele se ao ler todos os emails estava fazendo um bom uso do seu tempo, ele respondeu que apenas passava os olhos sobre eles e nas horas de folga. E ele le também costuma pedir a pessoas fora do seu departamento para enviarem cópias dos e-mails que enviam a membros do seu grupo. Alguns se recusaram.

Estou preocupado porque esse gerente tem dificuldades para realizar seu próprio trabalho e seu departamento não está atingindo as metas, portanto acho que ele não está usando seu tempo de maneira adequado. Eu me preocupo que sua equipe se sinta incapaz de tomar decisões porque teme ser questionada. O que o senhor acha?

Anônimo

Rob Walker, o ‘workologista’ responde

R – Essa prática de exigir cópias de e-mails é terrível. Quase uma paródia de excesso de controle. Não só desestimula a capacidade das pessoas de tomar decisões, mas provavelmente provoca desconfiança e insegurança. E certamente é uma perda de tempo escrever um simples e-mail sabendo que uma segunda pessoa irá lê-lo.

Ele deve explicar onde quer chegar com essa prática absurda e ajude-o a descobrir novas táticas. Rever suas prioridades. Ele tem de pensar sobre as razões pelas quais seu departamento não está atingindo as metas e como resolver o problema. Ao enviar uma mensagem de que não confia nos seus subordinados o suficiente para eles enviarem e-mails de rotina sem ter alguém que os vigie, jamais vai inspirar o entusiasmo e a lealdade que esse gerente necessita.