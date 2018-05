Empresas estão com inscrições abertas para estágio

Felipe Siqueira / Especial para o Estado

Até 31 de maio, ao menos oito grandes empresas estarão com inscrições abertas para vagas de estágio em diferentes áreas de atuação, como tecnologia, marketing e comunicação. As possibilidades de empregos para universitários estão, em sua maioria, na capital paulista, mas também há vagas para Confins e Belo Horizonte (MG), Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Empresa: Safira Energia

Data: Até nove de maio

Local: Alphaville, Barueri, São Paulo

Bolsa/Benefícios: R$ 1.600 de bolsa auxílio, vale-refeição no valor de R$ 29 por dia, seguro de vida em grupo, vale-transporte, entre outros

Áreas de atuação: Administração de Empresas, Análises de Sistemas, Ciências da Computação, Economia, Engenharia, Estatística, Matemática, Publicidade e Propaganda e Psicologia

Inscrição e mais informações: https://www.estagiosafira.com.br/

Empresa: Dow Brasil

Data: Até 12 de maio

Local: São Paulo, Jacareí e Guarujá, no Estado de São Paulo, Santos Dumont, em Minas Gerais, e Breu Branco, no Pará

Bolsa/Benefícios: Assistência médica e odontológica e bolsa auxílio compatível, entre outros

Áreas de atuação: Engenharias, especialmente Química, Administração, Economia, Contabilidade, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Comunicação e Química

Inscrição emais informações: http://www.dowbrasil.com/carreiras

Empresa: Gol

Data: Até 18 de maio

Local: Sede da Gol, próxima ao aeroporto de Congonhas, na Central de Relacionamento com o Cliente, e no Centro de Manutenção de Aeronaves, em Confins, Minas Gerais

Bolsa/Benefícios: Compatível com o mercado e conta com auxílios odontológico e médico, vale-transporte, vale-refeição, recesso remunerado e seguro de vida

Áreas de atuação:Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Aviação Civil, Ciência e Tecnologia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Engenharia (todos os segmentos), Estatística, Jornalismo, Logística, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas, Sistema de Informação e Turismo

Inscrição e mais informações: http://www.vagas.com.br/gol_estagio

Empresa: Vale

Data: Até 15 de maio

Local: Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro

Bolsa/Benefícios: R$ 1.375 por mês, dependendo da formação superior ou técnica do estagiário. Se não houver refeitório do local de trabalho, haverá vale-refeição. Também é oferecido transporte

Áreas de atuação:Engenharia, Administração, Economia, Ciências de Computação e Comunicação – Jornalismo

Inscrição e mais informações: http://www.vale.com/brasil/pt/aboutvale/news/paginas/vale-abre-vagas-estagio-nivel-tecnico-superior-es-mg-e-rj-inscricoes-ate-15-maio.aspx

Empresa: Embraer

Data: Até 20 de maio

Local: Sedes da empresa pelo País, em São Paulo, São José dos Campos, Sorocaba, Botucatu, Gavião Peixoto, Belo Horizonte e Florianópolis

Bolsa/Benefícios: Compatível com o mercado

Áreas de atuação: Segundo a Embraer, diversas, sendo que o candidato poderá filtrar suas preferências na hora do cadastro

Inscrição e mais informações: http://embraer.gupy.io/

Empresa: Direcional Engenharia

Data: Até 21 de maio

Local: Belo Horizonte, Minas Gerais

Bolsa/Benefícios: Compatível com o mercado. Os benefícios vão de bolsa auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, auxílio-transporte a seguro de vida.

Áreas de atuação: Engenharia Civil e Engenharia de Produção Civil

Inscrição e mais informações: http://direcionalengenharia.peopleontime.net.br/

Empresa: Sanofi

Data: Até 31 de maio

Local: Suzano e Campinas

Bolsa/Benefícios: Compatível com o mercado e os benefícios são vale-refeição de R$ 31 por dia, auxílio transporte, desconto em produtos farmacêuticos, entre outros

Áreas de atuação: RH, Marketing, Comercial, Business Support, Industrial Campinas e Suzano, Finanças, Qualidade, Pesquisa Clínica, Planejamento Estratégico, Comunicação e Supply Chain

Inscrição e mais informações: http://www.ciadeestagios.com.br/

Empresa: Henkel

Data: Até 31 de maio

Local: São Paulo, Jundiaí, Itapevi e Diadema

Bolsa/Benefícios: Compatível com o mercado, há assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte ou ônibus fretado, vale-refeição ou refeitório e décima terceira bolsa auxílio

Áreas de atuação: Administração, Engenharia, Química, Economia, Relações Internacionais, Marketing, Comércio Exterior

Inscrição e mais informações: https://recrutamento.ciadeestagios.com.br/henkel/#programa