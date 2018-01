Workologist: meu colega de trabalho me enlouquece

The New York Times

“O cara que ocupa a baia ao meu lado no escritório quebra pistaches o dia inteiro. Isso é tão irritante, que eu sinto como se eu estivesse sentada ao lado de um esquilo. Outras pessoas já lhe disseram que é desagradável ver as cascas jogadas sobre a mesa, mas sem sucesso. Alguma sugestão sobre como conseguir que ele coma seus lanches em casa, ou mais silenciosamente, pelo menos?

Ah, e tem outra coisa: alguns dos meus colegas de trabalho (homens e mulheres) cortam suas unhas com alicate no trabalho! Só o som disso me deixa com náuseas. Como alguém lida com esse comportamento tão insalubre? – Milwaukee, Wisconsin

Rob Walker, The Workologist, responde:

Trabalhar em um escritório é passar uma boa parte de suas horas acordado cercado de pessoas com as quais você jamais estaria disposto a conviver por certo tempo. Então, imagino sua irritação, mas infelizmente não há nenhuma técnica mágica para mudar os hábitos de outra pessoa. Você, ou alguém, deve conversar com o fã do pistache. Mas repreendê-lo, ou dizer-lhe que ele é desagradável, dificilmente será convincente. Ele pode pensar que é uma piada que passou dos limites, à qual não dará atenção, ou se sentirá insultado, ignorando você.

Explique que você compreende que ele gosta de seu petisco, mas espera que ele entenda que o som realmente o distrai. Assegure de que não há nada pessoal nisso. E talvez sugerir um meio termo: ele poderia tentar um lanche mais silencioso, ou talvez limitar a ingestão de seus grãos a determinados horários? Seja educado e respeitoso, mas firme.

A alternativa é superar isso – o mesmo que eu sugeriria na questão do corte de unhas. Não posso acreditar que isso esteja acontecendo em todo o escritório, 24 horas por dia. Então, se você se aproximar da mesa de alguém e encontrar um corte com alicate em andamento, volte mais tarde. Se alguém no alcance do seu ouvido começar a cortar, faça uma pausa para o café.

Em ambos os casos: imagine como você gostaria de ser abordado, caso alguém tivesse algum problema com algum hábito seu que você imagina não ser da conta de ninguém. Se conseguir apresentar um pedido razoável, tente. Caso contrário, deixe passar. Às vezes, trabalhar em um escritório é fazer concessões em tais assuntos.

Tradução de Claudia Bozzo