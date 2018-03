Audi lança plano de US$ 10,5 bi e ameaça liderança da BMW

A fabricante de automóveis alemã Volkswagen anunciou que investirá 7,3 bilhões de euros (equivalente a US$ 10,5 bi) na marca Audi para lançar oito novos modelos até 2015, segundo agências internacionais. De acordo com o site da Bloomberg, com esse projeto a Audi pode se tornar a maior montadora de carros de luxo do mundo, superando as atuais líderes BMW e Mercedes. Atualmente, a Audi é a terceira do ranking. Com o novo plano, o número de modelos subirá de 34 para 42.

Desse orçamento, 81% (5,9 bilhões de euros) serão investidos em novos modelos. Outra parte será destinada a reformas em fábricas.

O investimento faz parte do plano da Volks de 25,8 bilhões de euros para o período de 2010 a 2012, com o objetivo de se tornar a maior montadora do mundo. A alemã espera superar a japonesa Toyota, em unidades vendidas e margem de lucro, em 2018.

Leia texto da Bloomberg na íntegra (em inglês).