Caminhão ‘transparente’ deixa motorista ver o que está na frente

Ultrapassar veículos de forma imprudente pode causar graves acidentes em estradas, especialmente em vias de mão-dupla. Se o motorista de um carro quiser cortar um caminhão, pode ser ainda mais perigoso. Mesmo se estiver em baixa velocidade, é difícil enxergar o outro lado da pista, em função do tamanho do caminhão.

Uma ideia relativamente simples da coreana Samsung quer mudar isso, por meio da instalação de uma câmera na frente de um caminhão, conectada a uma tela na traseira do veículo. Assim, motoristas conseguem enxergar o que está à frente do caminhão, mesmo se for à noite – a câmera é equipada com visão noturna.

O protótipo (que pode ser visto no vídeo abaixo) foi testado na Argentina, mas o caminhão não está mais operacional, de acordo com a Samsung. A empresa, no entanto, afirma que conseguiu confirmar que a tecnologia funciona e que consegue “salvar vidas de muitas pessoas” no trânsito.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O próximo passo do projeto, diz a companhia, é seguir com testes para adequar a ideia a regulamentações e obter o amparo legal para operar. Para tanto, a Samsung irá procurar parcerias com ONGs de segurança no trânsito e governos.