Canal no YouTube explica os indicadores sem usar o ‘economês’

Na maioria das semanas, a agenda econômica se restringe ao período entre segunda e sexta-feira. No sábado, é o momento de entender os indicadores que foram divulgados. Essa é a proposta da dupla de economistas César Esperandio e Étore Sanchez, que todos os sábados, de forma descontraída e sem usar a linguagem “economês”, tem divulgado vídeos no canal do YouTube Econoweek comentando um indicador ou fato econômico importante da semana.

A intenção, conforme explica Sanchez, é alcançar pessoas que veem a economia como algo chato. “Nós esperamos atingir um público que tem contato com a vasta informação, inclusive jovens, que é interessado e curioso, mas que vê o tema economia como algo muito complexo e inacessível”, diz. Além disso, o objetivo também é atrair quem não tem tanto interesse assim, por achar o tema algo distante da sua realidade. “Tentamos sempre mostrar o impacto dos acontecimentos no bolso do espectador.”

Os economistas, que durante a semana trabalham em uma renomada consultoria do mercado, no sábado tiram a gravata, colocam os óculos escuros e falam de maneira simples diante das câmeras. Os temas abordados são os mais diversos possíveis. No canal, já foram explicados assuntos como inflação, dólar, taxa Selic e outros. Em um dos últimos vídeos, o desemprego foi o foco. Confira: