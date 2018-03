Contribuinte pode destinar até 6% do IR a projetos sociais

SÃO PAULO – Contribuintes que optaram pelo formulário completo do Imposto de Renda poderão doar até 6% do imposto devido para projetos sociais direcionados a crianças e adolescentes. A arrecadação da campanha “Amigo de Valor” do banco Santander, que chega a 15ª edição este ano, vai até esta sexta-feira, 9.

Os recursos são doados para Fundos Municipais dos Direitos das Crianças e Adolescentes, que investem no desenvolvimento de projetos para a parcela deste público em situação de risco social.

Este ano serão contempladas quatro instituições de Pernambuco, das cidades de Igarassu, Escada e Ipojuca. Em São Paulo, o projeto escolhido é do município de Serrana. Juntos, os projetos cuidam de 1.375 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e com deficiência física ou intelectual.

Além de pessoas físicas, as empresas tributadas pelo lucro real podem destinar até 1% do IR devido. Também é permitido fazer doações não dedutíveis.

O banco espera arrecadar R$ 9 milhões em doações este ano, um aumento em relação ao ano passado, quando as doações atingiram R$ 8,4 milhões.

Desde 2002, quando o programa foi lançado, o Santander Brasil arrecadou mais de R$ 88,4 milhões. Segundo o banco, o programa já apoiou 490 projetos sociais, em 190 cidades do País, atingindo 45 mil crianças e adolescentes.

Para mais informações sobre o programa e os municípios apoiados, acesse o site.