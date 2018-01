Dono da Zara disputa posto de mais rico do mundo com Bill Gates

SÃO PAULO – Durante alguns minutos da manhã desta sexta-feira, o empresário espanhol Amancio Ortega superou Bill Gates e se tornou o homem mais rico do mundo, de acordo com o ranking em tempo real divulgado pela revista Forbes. Os ativos do dono da Inditex, empresa responsável pela marca Zara, chegaram a valer US$ 79,6 bilhões, ante US$ 78,1 bilhões do dono da Microsoft. À tarde, porém, as ações da holding de Ortega sofreram depreciação e devolveram o posto de mais rico do mundo a Gates.

Foi a primeira vez que Amancio Ortega assumiu a ponta do ranking da Forbes. No ano passado, as ações da Inditex se valorizaram em 50%, o que explica a ascensão de Ortega. Nesta sexta, cada papel chegou a ser vendido na bolsa a um valor recorde de 33,99 euros. Segundo a Forbes, os dois multimilionários vão se alternar no topo durante as próximas semanas.

Na última atualização da lista em tempo real da revista, os ativos do espanhol somavam US$ 78,6 bilhões, enquanto os de Bill Gates chegavam em US$ 79,3 bilhões. A Forbes divulga anualmente a lista das pessoas mais ricas do mundo e, na versão mais recente (divulgada em março), Ortega figura na quarta posição, com fortuna estimada de US$ 64,5 bilhões. (Com agências internacionais)