Eike usou R$ 2,3 bilhões do próprio bolso para emprestar dinheiro do BNDES

Atualizado às 19 horas

Eike Batista tem pelo menos US$ 1 bilhão de seus bens usados como garantia para o pagamento da dívida de suas empresas (Grupo EBX) com o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. O montante equivale a cerca de R$ 2,3 bilhões na cotação atual do dólar.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 3, pela agência Bloomberg.

Desde 2007, o empresário emprestou do BNDES R$ 10,4 bilhões para investir em seus negócios. O principal deles, a petroleira OGX, está em séria crise.

Com a divulgação do fechamento de poços de exploração do pré-sal nesta semana por alegada “falta de tecnologia”, os papéis da OGX na bolsa caíram 43% em dois dias. Nesta quarta, o tombo foi de 13%.

Em outubro de 2010, as ações da petroleira custavam R$ 23. Hoje, estão na faixa de R$ 0,40. É um tombaço de mais de 98%.

Alguns bancos projetam que, em breve, o preço desses papéis será de apenas R$ 0,10.

Especialistas em energia acreditam que, na verdade, o recurso que falta não é tecnológico, mas é, sim, grana para arcar com os projetos programados.

O BNDES, instituição de fomento do governo federal, não diz quanto do empréstimo feito pelo Grupo EBX já foi quitado até agora. Questionada pela Bloomberg, valeu-se das leis de sigilo bancário vigentes no Brasil para omitir a informação.