Planalto troca meta fiscal por PIB em novo equívoco no Facebook

BRASÍLIA – Em meio à deterioração dos indicadores econômicos, a conta do Palácio do Planalto na rede social Facebook trocou meta fiscal por PIB em uma postagem publicada no último sábado, 11, afirmando que não foi cogitada uma “eventual redução da meta para o PIB desde ano, que segue sendo de 1,1%”. Na verdade, o número corresponde à meta a ser perseguida para o superávit primário.

Este é o segundo equívoco da conta do Planalto no Facebook nos últimos dias. Na semana passada, foi utilizada a imagem do filme “Tempos modernos” para divulgar o Programa de Proteção ao Emprego. O clássico de Charlie Chaplin, lançado em 1936, é uma crítica contundente às péssimas condições de trabalho de operários, em um sistema industrial cada vez mais opressor e desumano. Depois de críticas disparadas pelos internautas, a foto acabou removida.

Na postagem do último sábado, o Facebook do Planalto informa equivocadamente que “não está sendo cogitada uma eventual redução da meta para o ‘PIB’ este ano, que segue sendo de 1,1%, explicou a presidenta Dilma Rousseff neste sábado, 11, após participar da Expo Milão 2015”.

“Olha, nós ainda não decidimos sobre isso. Agora, o nosso objetivo é manter a meta. Nós queremos manter a meta, é isso que nós queremos. Não houve nenhuma decisão, o Planejamento não está ainda colocando isso, de maneira alguma. A nossa decisão é manter a meta”, disse Dilma na citada coletiva de imprensa, referindo-se à meta do superávit primário, conforme transcrição disponibilizada na própria página oficial do Palácio do Planalto na internet.

As previsões do post do Planalto para o PIB deste ano são muito mais otimistas que as do mercado, que já espera retração de 1,5%, conforme divulgado nesta segunda-feira, 13 no Relatório de Mercado Focus. A projeção oficial para o PIB em 2015 é de retração de 1,2%.

Judiciário. O post com a interpretação errada da fala de Dilma ainda se transformou um “muro de lamentações” de internautas, que aproveitaram a publicação para defender o reajuste dos servidores do Judiciário, mais uma bomba fiscal a ser desarmada pelo Planalto.

“Respeite os servidores do poder judiciário! Respeite o orçamento do poder judiciário! Faça ajuste fiscal com o que lhe cabe do orçamento!”, desabafou um internauta identificado como Lísias Filho.