Maquiagem reflete situação da economia, aponta estudo

TÓQUIO – As japonesas se maquiam mais e com mais cores vivas quanto melhor percebem a situação econômica. A conclusão é de uma empresa nipônica de cosméticos após analisar as tendências da maquiagem nos últimos 100 anos.

Quando a economia vai bem, as mulheres usam sobrancelhas mais largas e cores luminosas nos lábios. Mas, quando a economia entra em crise, as sobrancelhas finas e os batons pouco vistosos são as opções preferidas para as japonesas.

Na década de 50, quando o Japão experimentou um período de rápido crescimento econômico, e no final dos anos 80, em pleno apogeu de bolha econômica do país asiático, as mulheres perfilavam seus rostos com grossas sobrancelhas negras e batons vermelhos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a década de 70, ao contrário, quando explodiu a crise do petróleo, e nos anos 90, após o colapso da bolha imobiliária, as japonesas preferiam as sobrancelhas finas e os batons de tons da pele, como o bege, ou simplesmente usavam brilho incolor nos lábios.

O estudo foi feito pela marca de cosméticos japonesa Shiseido.

“As mulheres são sensíveis à atmosfera dos tempos”, opina a artista de cabelo e maquiagem da empresa Setsuko Suzuki. “Quando a sociedade está de bom humor, preferem usar maquiagem brilhante e viva, mas se a sociedade está de mau humor, tendem a usar produtos menos brilhantes e mais simples.”

A maquiagem das mulheres nipônicas evoluiu notavelmente desde os distantes anos 20, quando se buscava imitar as glamourosas atrizes ocidentais.

Desde a sobriedade dos anos do pós-guerra, na década de 50, até o colorido estilo hippie dos anos 70, as mulheres do Japão refletiram no rosto os sinais das mudanças econômicas través dos tempos.

Desde o final de 2012 até agora, se observa uma tendência crescente de uso de batons de tons mais vivos, disse Suzuki. “Isso mostra que as mulheres estão mais otimistas com o futuro”.

Leia também:

Celso Kamura, entre a moda e a política

Ideias de make e cabelo para copiar já

Confira as mudanças da maquiagem ao longo dos anos nos anúncios da Shiseido: