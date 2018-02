Presidente do McDonald’s pede para sair após dois anos de queda nas vendas

NOVA YORK – Don Thompson, diretor geral da rede McDonald’s, renunciou ao cargo no momento em que a maior cadeia de restaurantes do mundo luta para manter-se à frente da preferência dos consumidores e transformar sua imagem.

A empresa informou que Thompson, após dois anos e meio no cargo, será substituído por Steve Easterbrook, um veterano na empresa que se reincorporou ao McDonald’s em 2013 como diretor de marca.

Com mais de 36 mil restaurantes no mundo, o McDonald’s enfrenta problemas diante da maior concorrência de redes rivais e também da mudança de atitude dos consumidores a respeito da qualidade da comida.

A frequência de clientes nos Estados Unidos caiu 4,1% em 2014, após uma queda de 1,6% em 2013. A empresa tenta recuperar-se também do escândalo relacionado a um fornecedor chinês que causou sérios danos à sua reputação, ao distribuir carne vencida.

A empresa informou que Thompson vai se aposentar no dia 1 de março após quase 25 anos na companhia. Aos 51 anos, ele foi o primeiro afroamericano a dirigir a rede desde a fundação em 1955. As aços subiram 3% logo após a confirmação da notícia. NO ano passado as ações caíram 6% (AP).

